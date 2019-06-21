Müge Anlı ekibindeki Mert Efe Anlı kimdir? Müge Anlı canlı yayında Mert Efe Anlı hakkındaki gerçeği anlattı... 21.06.2019 11:28

Müge Anlı sezon finalinde dikkat çeken isim! Başarılı sunucu tüm ekip arkadaşlarına teşekkürlerini iletirken bir isim merak konusu oldu. Atv stüdyolarında gerçekleşen canlı yayında Müge Anlı'nın ekibindeki Efe Anlı, izleyicide merak uyandırdı. Türkiye'nin güvenilir ismi Müge Anlı, Efe Anlı'yı,"Adını Efe diye söyleme, onun adını ben koydum... Bütün hastanede bizimki güzel sizinkisi çirkin diye gezdirdiğim benim bebeğim." şeklinde tanıttı. Peki, Mert Efe Anlı kimdir? Efe Anlı, Müge Anlı'nın kardeşi mi?

Müge Anlı sezon finalinde dikkat çeken isim! Başarılı sunucu tüm ekip arkadaşlarına teşekkürlerini iletirken bir isim merak konusu oldu. Atv stüdyolarında gerçekleşen canlı yayında Müge Anlı'nın ekibindeki Efe Anlı, izleyicide merak uyandırdı. Türkiye'nin güvenilir ismi Müge Anlı, Efe Anlı'yı,"Adını Efe diye söyleme, onun adını ben koydum... Bütün hastanede bizimki güzel sizinkisi çirkin diye gezdirdiğim benim bebeğim." şeklinde tanıttı. Peki, Mert Efe Anlı kimdir? Efe Anlı, Müge Anlı'nın kardeşi mi?