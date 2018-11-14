Müge Anlı ve ekibi 26 yıl önce annesinden kopartılıp sokağa bırakıldığı iddiaya edilen Çilem'i araştırıyor. Eğer hayattaysa şuanda 29 yaşında olan Çilem evlatlık mı verildi yoksa sokağa mı terk edildi? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın ekibi, Tokat'ta bir polis karakolunun önünde bırakıldı iddiaları üzerine Tokat'taki tüm karakolları araştırmaya başladı. Müge Anlı canlı yayınında konunun araştırılmasıyla birlikte Tokat Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hemen harekete geçti ve 1992 yılına ait arşivleri incelemeye aldı.
Müge Anlı ekibi olay yerinde 26 yıl önce yaşanan olayı araştırmaya başladı! (14 Kasım)14 Kasım 2018, Çarşamba
- Müge Anlı ekibi olay yerinde 26 yıl önce yaşanan olayı araştırmaya başladı! (14 Kasım)
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