Müge Anlı dolandırıcıları ortaya çıkardı! "Milli Gelin" mağduru beyefendiler Müge Anlı canlı yayınında! 12 Aralık

Müge Anlı canlı yayınında ilginç bir olay yaşandı. Dün Müge Anlı canlı yayınına katılan Tevfik Karagöz'ün anlattıklarıyla şaşkına dönen izleyici, bugün ortaya çıkan görüntülerle bir kez daha şok yaşadı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te akıllara durgunluk veren dolandırıcılık olayıyla karşı karşıya gelindi. Binbir kılığa giren kadın, Türkiye'nin dört bir yanında evlilik vaadiyle sayısız dolandırıcılık yaptı. Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan Hilal Çam adındaki genç kadının ablası, 12 Aralık Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Gözyaşları içinde Müge Anlı canlı yayınına çıkan Ayşe Gökdemir, "Kardeşim dolandırıcılık çetesinin eline düştü, kurtaramıyorum." dedi. Dolandırıcı kadının nişanlandığı beyefendilerle görüntüleri ortaya çıktı. Türkiye'nin dört bir yanından "Milli Gelin" mağduru olan beyefendiler 12 Aralık Müge Anlı canlı yayınında konuştu...
Müge Anlı dolandırıcıları ortaya çıkardı! "Milli Gelin" mağduru beyefendiler Müge Anlı canlı yayınında! 12 Aralık12 Aralık 2018, Çarşamba
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