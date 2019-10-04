Haberler Web TV Müge Anlı DNA sonucunu açıkladı! Gülizar hanımın aradığı kızı Sevgi hanım mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 ekim izle

Müge Anlı DNA sonucunu açıkladı! Gülizar hanımın aradığı kızı Sevgi hanım mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 ekim izle

04.10.2019 11:19

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında beklenen DNA raporu sonucu açıklandı. 57 yaşındaki Gülizar Emirdağ, 1980 yılında Manisa Tren Garı'na bıraktığı kızını aramak için Müge Anlı canlı yayınında yardım istemişti. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlanan Sevgi Hanım, Gülizar Emirdağ'ın kızının kendisi olma ihtimali olduğunu belirtti. Bu bilgi üzerine yapılan DNA testi sonucu çıktı. 4 Ekim Müge Anlı canlı yayınında açıklanan DNA sonucuna göre Sevgi Hanım Gülizar Emirdağ'ın kızı mı? İşte Müge Anlıda son dakika gelişmesi!


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları