Müge Anlı DNA sonucunu açıkladı! Gülizar hanımın aradığı kızı Sevgi hanım mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 ekim izle 04.10.2019 11:19

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında beklenen DNA raporu sonucu açıklandı. 57 yaşındaki Gülizar Emirdağ, 1980 yılında Manisa Tren Garı'na bıraktığı kızını aramak için Müge Anlı canlı yayınında yardım istemişti. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlanan Sevgi Hanım, Gülizar Emirdağ'ın kızının kendisi olma ihtimali olduğunu belirtti. Bu bilgi üzerine yapılan DNA testi sonucu çıktı. 4 Ekim Müge Anlı canlı yayınında açıklanan DNA sonucuna göre Sevgi Hanım Gülizar Emirdağ'ın kızı mı? İşte Müge Anlıda son dakika gelişmesi!