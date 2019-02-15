Müge Anlı 'daki Abdullah Gazi Akbıyık olayında tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu! Müge Anlı son bölüm tek parça izle 15.02.2019 13:47

Müge Anlı son bölümde Afyonkarahisar'a bağlı Sultandağ ilçesinde yaşayan Abdullah Gazi Akbıyık'a ne oldu? Hafta İçi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınından sonra gelen itiraf neydi? Müge Anlı, Abdullah Gazi Akbıyık'ın eşi Kıymet Hanım'ın yayın sonrası itirafını 15 Şubat Müge Anlı son bölümde açıkladı. Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran Abdullah Gazi Akbıyık olayı için, 15 Şubat Müge Anlı son bölümü tek parça izleyebilirsiniz...