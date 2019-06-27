Müge Anlı çileden çıktı! İpucu vermesine rağmen... 27.06.2019 22:01

Müge Anlı'nın sunduğu 'Güven Bana' ilk bölümüyle ATV ekranlarından yayınlandı. Yarışmaya katılan Volkan Bey ve Süreyya Hanım'a sorulan,"Türkiye’de cumhuriyetin ilan edildiği yıl, Ankara’da Birinci Meclisin açılış tarihinden kaç yıl sonradır?" sorusu sonrası Müge Anlı çileden çıktı. Meclis'in açılması ve Cumhuriyet'in kuruluşu tarihlerini uzun süre düşünen yarışmacılara Müge Anlı ipucu vererek yardımcı olmaya çalıştı. İşte o anlar...