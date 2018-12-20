Müge Anlı canlı yayınında Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Ustura Kemalin kararı herkesi şok etti! 20 Aralık

Müge Anlı canlı yayınında bugün Yeşilçam'ın emektarı Ustura Kemal vardı. Behzat Talikacı, 20 yıldır Yeşilçam’ın emektar oyuncusu olan Ustura Kemal lakaplı babası Niyazi Talikacı’yı aradığını söyleyerek Müge Anlı’ya başvurdu. Genç adam, Müge Anlı sayesinde önce hiç tanımadığı ablası Şadiye Talikacı’yı ile buldu. Ardından iki kardeş Müge Anlı stüdyosunda babaları Niyazi Talikacı’yla buluştu. İşte 20 Aralık Müge Anlı canlı yayınına gelen Ustura Kemal ve evlatlarının buluşması...
Müge Anlı canlı yayınında Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Ustura Kemalin kararı herkesi şok etti! 20 Aralık20 Aralık 2018, Perşembe
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