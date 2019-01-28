Müge Anlı canlı yayınına çıkan Mehmet Selim Kaymaz, hiç görmediği babası Ahmet Kaymaz'ı aramak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Mehmet Kaymaz'ın 28 Ocak Müge Anlı canlı yayınında anlattıkları ise herkesi hayrete düşürdü. Her şey Mardin’de evli ve iki çocuk babası olan Ahmet Kaymaz'ın 1983 yılında çalışmak için Lübnan’a gitmesiyle başladı. Öldü sanılan baba hayatta mı? İşte 28 Ocak Müge Anlı canlı yayınında Yeşilçam filmlerine taş çıkartacak hikaye...
Müge Anlı canlı yayınında Yeşilçam filmlerine taş çıkartacak hikaye! 28 Ocak28 Ocak 2019, Pazartesi
- Müge Anlı canlı yayınında Yeşilçam filmlerine taş çıkartacak hikaye! 28 Ocak
- Zincir marketlerin indirim yalanını! İşte o tablo
- CHP-HDP ittifakını kanıtlayan sözler
- Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow Gazişehir Gaziantep'te!
- CHP'li başkanın makam aracıyla alkol sefası
- Kaftancıoğlu istifasının perde arkasında CHP'deki adaylık krizi var!
- Selçuk Bayraktar'dan mühendislere ve pilotlara önemli çağrı
- Erzurum'da Cumhuriyet tarihine geçen operasyonun görüntüleri yayınlandı!
- Binali Yıldırım seçim ofisine klasik otomobille geldi
- Son dakika: Amasya'da maden ocağında göçük! 3 işçi sağ kurtuldu...
- Amasya'da maden ocağında göçük
- CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'e tepkiler dinmiyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.