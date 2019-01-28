Müge Anlı canlı yayınında Yeşilçam filmlerine taş çıkartacak hikaye! 28 Ocak 28 Ocak 2019, Pazartesi

Müge Anlı canlı yayınına çıkan Mehmet Selim Kaymaz, hiç görmediği babası Ahmet Kaymaz'ı aramak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Mehmet Kaymaz'ın 28 Ocak Müge Anlı canlı yayınında anlattıkları ise herkesi hayrete düşürdü. Her şey Mardin’de evli ve iki çocuk babası olan Ahmet Kaymaz'ın 1983 yılında çalışmak için Lübnan’a gitmesiyle başladı. Öldü sanılan baba hayatta mı? İşte 28 Ocak Müge Anlı canlı yayınında Yeşilçam filmlerine taş çıkartacak hikaye...