Müge Anlı canlı yayınında şok gelişme! Gerçek ortaya çıkınca Ecrin Kurnaz'ın annesiyle üvey amcası birbirine girdi! 16.05.2019 12:20

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın annesi Sevcan Kurnaz ile Ecrin bebeğin üvey amcası Özkan Kurnaz birbirine girdi. Müge Anlı'nın canlı yayında Özkan Kurnaz'ın bölgede arama çalışmaları yapan yetkililere, "Bu çocuk boğulduysa falan, bir yere gömüldüyse, bulunduğunda parmak izi çıkar mı?" diye neden sordun demesi üzerine, stüdyoda gerilim arttı. Ecrin bebek öldürüldü mü? Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz ile ilgili 16 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında komşular, babaanne ve dede bakın neler anlattı!