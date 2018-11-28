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Müge Anlı canlı yayınında şok eden ihbarlar peş peşe geldi! İki çocuk annesi Meral Polat nerede?

28 Kasım 2018, Çarşamba

Müge Anlı'da bugün, 18 Kasım'da sınava gidiyorum diye evden çıkan ve o günden bu yana haber alınamayan 48 yaşındaki Meral Polat ile ilgili şok eden gelişmeler yaşandı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yapılan çağrılar üzerine canlı yayına gelen telefonlarla stüdyoda dehşet dolu anlar yaşandı. Müge Anlı ekibi Meral Polat'ın en son görüldüğü yere gitti ve orada bir iz bulmaya çalıştı. Araştırmalar yapılırken Müge Anlı canlı yayınına gelen ihbarlar, şüphelerin odağındaki Meral Polat'ın erkek arkadaşı üzerinde yoğunlaşılmasına sebep oldu. İşte 28 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşanan gelişmeler...


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