Müge Anlı canlı yayınında herkesin beklediği an geldi. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, herkesi şok eden anlar yaşandı. 24 yaşındaki Birgül Memiş'in iddiaları doğrultusunda 6 Aralık Müge Anlı canlı yayınında DNA testi raporunun sonucu açıklandı. DNA sonucunu açıklayan Müge Anlı canlı yayınında yaşanan gergin anlar karşısında şok oldu. 4 yaşındaki Görkem'in babası kim? İşte 6 Aralık Müge Anlı canlı yayınında DNA raporu açıklandığında yaşananlar...
Müge Anlı canlı yayınında şok eden anlar! DNA testi sonucuna göre 4 yaşındaki Görkem'in babası... 6 Aralık06 Aralık 2018, Perşembe
- Müge Anlı canlı yayınında şok eden anlar! DNA testi sonucuna göre 4 yaşındaki Görkem'in babası... 6 Aralık
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