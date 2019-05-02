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Müge Anlı canlı yayınında şok detay! Konya'daki Necla ve Metin Büyükşen çiftini kim öldürdü? 2 Mayıs Müge Anlı son bölüm izle

02.05.2019 18:00

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri arka arkaya geldi. Konya'daki sır cinayetin nedeni ortaya mı çıkıyor? Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Konya'daki evlerinde öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çiftinin katilleri kimler? Büşra Büyükşen'in anlattığı olay günüyle ilgili hangi çarpıcı detay ortaya çıktı? Hepsi ve daha fazlası 2 Mayıs Müge Anlı son bölümde!


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