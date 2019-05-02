Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri arka arkaya geldi. Konya'daki sır cinayetin nedeni ortaya mı çıkıyor? Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Konya'daki evlerinde öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çiftinin katilleri kimler? Büşra Büyükşen'in anlattığı olay günüyle ilgili hangi çarpıcı detay ortaya çıktı? Hepsi ve daha fazlası 2 Mayıs Müge Anlı son bölümde!
Müge Anlı canlı yayınında şok detay! Konya'daki Necla ve Metin Büyükşen çiftini kim öldürdü? 2 Mayıs Müge Anlı son bölüm izle02.05.2019 18:00
- ‘Çocuğa cinsel istismar’ı öven Çolpan Işın Taner gözaltına alındı
- Tütün ürünleri ve cep telefonlarında uygulanacak ÖTV yeniden belirlendi
- Müge Anlı canlı yayınında şok detay! Konya'daki Necla ve Metin Büyükşen çiftini kim öldürdü? 2 Mayıs Müge Anlı son bölüm izle
- Deniz Çakır'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
- Son dakika: Yeni Zelanda’daki saldırıda yaralanan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan hayatını kaybetti
- Son dakika: PFDK, Volkan Demirel' 3 maç ceza verdi
- Avustralya’da üç gözlü yılan bulundu
- Paraguay'ın Ankara Büyükelçiliği açıldı
- Havalimanı yolunda kaputu açık halde seyreden taksi hayrete düşürdü (Video)
- Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Gri listedeki isim öldürüldü...
- Kayseri'de özel halk otobüsü alt geçitte kaza yaptı: 8 yaralı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.