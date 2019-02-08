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Müge Anlı canlı yayınında sevimli misafir! Müge Anlı 4 aylık köpeğin haczedilmesine sessiz kalmadı!

08.02.2019 12:24

Müge Anlı canlı yayınında küçük bir misafir vardı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün farklı bir konu gündeme geldi. İstanbul Bakırköy’de 1 Şubat günü, bir iş adamına borçları nedeniyle haciz geldi. İş yerinde bulunan köpeği Duman, haczedildi. Müge Anlı “Buraya hep derdi olanlar geliyor. Duman’ın da bir derdi var.” diyerek bir köpeğin nasıl haczedilebileceği konusunu ekranlara taşıdı.


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