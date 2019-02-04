Müge Anlı canlı yayınında Seher Okusal'ın cesedinin bulunduğu siyah torba ve kemikler bulundu! 4 Şubat 04 Şubat 2019, Pazartesi

Müge Anlı canlı yayınında araştırılan Seher Okusal'ın cesedine ulaşıldı. Sevilay Aha'nın Müge Anlı canlı yayınına çıkıp teyzesinden duyduğu gerçekleri anlatmasıyla stüdyodaki herkes şok olmuştu. Sevilay Aha'nın teyzesi Sevilay'a, dayısının annesi Seher Okusal'ı öldürdüğünü söyledi. Bunu öğrenen Sevilay Aha Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Kocaeli Cumhuriyeti Başsavcılığı'nın talimatıyla Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Mevlüt Okusal cinayeti itiraf etti. Kadavra köpek Melo ve ekiplerin araştırması sonucunda bugün aranılan bölgede Seher Okusal'ın siyah poşetin içine konulmuş kemik parçalarına ulaşıldı. İşte 4 Şubat Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan cinayet hakkında son dakika gelişmeleri...