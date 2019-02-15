Müge Anlı canlı yayınında gelen sarsıcı itiraftan sonra polis cinayet evinde inceleme başlattı! 15 Şubat 15.02.2019 12:41

Müge Anlı canlı yayınında 18 Ocak'tan bu yana kayıp olduğu iddia edilen Abdullah Gazi Kocabıyık'ı kızı, babasını öldürdüğünü itiraf etti. Anne Kıymet Hanım, suçu üstlendi ama genç kız Müge Anlı'ya her şeyi itiraf etti. Canlı yayın sonrası gelen itiraftan sonra anne - kız Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda gözaltına alındı. Gözaltından sonra polis ekipleri ailenin Afyonkarahisar'da bulunan evinde inceleme başlattı.