Müge Anlı canlı yayınında DNA testinin sonucu açıklandıktan sonra yaşananlar... 06 Aralık 2018, Perşembe

DNA testi raporu açıklanınca kendini kaybeden Faruk Bey, sakinleştikten bir süre sonra canlı yayında yaptığı davranıştan dolayı herkesten özür dilediğini belirtti. Müge Anlı'nın, "Bu DNA testi sonucuna göre Görkem'e bakış açın değişmedi mi?" sorusuna Faruk Aydın, "Çocuğa bakış açım değişmedi. Bugüne kadar nasıl baktıysam bundan sonra da öyle bakacağım." dedi. Birgül Memiş açıklanan raporun sonucundan sonra babasının ve Faruk'un kendisini tehdit ettiğini belirtti. Birgül'ün bu iddiasına karşılık babası canlı yayına bağlanıp, "Ben kızımı tehdit etmedim. edebiyle oturacaksa ben ona bakarım." dedi. Peki bundan sonra ne olacak? Birgül Memiş'in oğlu Görkem kimde kalacak?