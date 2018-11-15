Müge Anlı canlı yayınında büyük yüzleşme! (15 Kasım) Stüdyoda gergin dakikalar 15 Kasım 2018, Perşembe

Müge Anlı canlı yayınında bugün ilginç bir iddia ortaya atıldı. Atv'nin en çok izlenen ve güvenilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda bugün bir annenin haykırışları yankılandı. 39 yaşındaki engelli kızından haber alamayan anne, damadının kızının tedavisini yarıda bıraktığını ve ölümünü beklediğini iddia etti. Üstelik anne Nedret Hanım'ın iddiasına göre damat Zafer Bey bunu, eşine kalan 3 milyon için yapıyor. Zafer Bey ile Nedret Hanım Müge Anlı canlı yayınında yüzleşiyor! İşte 15 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşanan o anlar...