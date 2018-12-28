Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda başlatılan seferberlik hareketinde bir yıl geride kaldı. Müge Anlı öncülük etti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan başlattı. Atv ekranlarında başlayan okuma yazma seferberliği sayesinde 1 yıl içinde tam 754.479 vatandaşımız okuryazarlık diploması aldı. O anlar 28 Aralık Müge Anlı canlı yayınına işte bu şekilde yansıdı...
Müge Anlı canlı yayınında büyük gurur: 'Okuryazarlık Seferberliği'ne 745 Bin 479 kişi katıldı!28 Aralık 2018, Cuma
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- Müge Anlı canlı yayınında büyük gurur: 'Okuryazarlık Seferberliği'ne 745 Bin 479 kişi katıldı!
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