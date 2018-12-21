Müge Anlı canlı yayınında bulunan kemikler Mehmet Uygur'a mı ait? 21 Aralık

Müge Anlı canlı yayınında 7 yıl önce ortadan kaybolduğu iddia edilen Mehmet Uygur'u eşi Hatice Uygur'un öldürdüğü ortaya çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında verdiği çelişkili ifadeler üzerine faili meçhul kayıp olarak aranan Mehmet Uygur'u öldürdüğünden şüphelenilen Hatice Uygur, gözaltına alınınca her şeyi itiraf etmek zorunda kaldı. Hatice Hanım'ın eşini gömdüğü yeri söylemesi üzerine ekipler kazı çalışmalarına başladı. Bulunan kemik cesetleri ise herkesin kanını dondurdu. İşte 21 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşanan o anlar...
Müge Anlı canlı yayınında bulunan kemikler Mehmet Uygur'a mı ait? 21 Aralık21 Aralık 2018, Cuma
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