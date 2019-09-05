Müge Anlı canlı yayınında Ayşe Altuntaş ile ormanda cinsel birlikteliğini itiraf etmişti! Mehmet Bey'den olay sözler 05.09.2019 14:24

Müge Anlı canlı yayınında Ayşe Altuntaş hakkında son dakika gelişmeleri dehşete düşürdü. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş ile sabah namazını kıldıktan sonra ormanda birlikte olduklarını söyleyen Mehmet Bey hakkında şok iddialar ortaya atıldı. İstanbul Sultangazi'de yaşanan akılalmaz olay Türkiye'yi dehşete düşürdü. 41 gündür kayıp olan Ayşe Altuntaş, Temmuz ayında gece 5'de evden çıktı ve bir daha haber alınamadı. Müge Anlı 5 Eylül canlı yayınında stüdyoya gelen Mehmet Bey'in Ayşe Altuntaş'ı öldürmüş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Tanıklar, korkunç iddialar ve son dakika gelişmeleri... İşte Müge Anlı'da bugün yaşananlar!

Müge Anlı canlı yayında gelen itiraf tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 41 gündür kayıp olan Ayşe Altuntaş ile cinsel birlikteliğini itiraf eden Mehmet Bey vardı. Mehemt Bey Müge Anlı canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulunurken, Ayşe Altuntaş'ın Yılmaz diye birisiyle de birlikte olduğunu ileri sürdü. Yılmaz Bey ise 5 Eylül Müge Anlı canlı yayınında şok eden iddialarda bulundu.