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Müge Anlı canlı yayınında Asım Bayram hakkında sıcak gelişmeler! (28 Şubat) Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle

28.02.2019 14:46

Müge Anlı canlı yayınında polis ve jandarma ekipleri tarafından ablukaya alınan Antalya Kepez'deki bölgede neler oldu? Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, 82 yaşındaki Asım Bayram'ın arama çalışmaları hakkında hangi sıcak gelişmeler yaşandı? Müge Anlı'da bugün neler oldu merak ediyorsanız, (28 Şubat) Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilirsiniz...


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