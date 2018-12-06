Müge Anlı canlı yayınında açıklanan DNA testi sonucuna göre 4 yaşındaki Görkem'in babası... 6 Aralık 06 Aralık 2018, Perşembe

Müge Anlı canlı yayınında herkesin beklediği an geldi. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, herkesi şok eden anlar yaşandı. 24 yaşındaki Birgül Memiş'in iddiaları doğrultusunda 6 Aralık Müge Anlı canlı yayınında DNA testi raporunun sonucu açıklandı. 4 yaşındaki Görkem'in babası kim? İşte 6 Aralık Müge Anlı canlı yayınında DNA raporu açıklandığı an...