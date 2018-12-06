Haberler Web TV Müge Anlı canlı yayınında açıklanan DNA testi sonucuna göre 4 yaşındaki Görkem'in babası... 6 Aralık

Müge Anlı canlı yayınında açıklanan DNA testi sonucuna göre 4 yaşındaki Görkem'in babası... 6 Aralık

06 Aralık 2018, Perşembe

Müge Anlı canlı yayınında herkesin beklediği an geldi. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, herkesi şok eden anlar yaşandı. 24 yaşındaki Birgül Memiş'in iddiaları doğrultusunda 6 Aralık Müge Anlı canlı yayınında DNA testi raporunun sonucu açıklandı. 4 yaşındaki Görkem'in babası kim? İşte 6 Aralık Müge Anlı canlı yayınında DNA raporu açıklandığı an...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları