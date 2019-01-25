Müge Anlı canlı yayınına kızını aramak için çıkan Kenan Danışman cinayetten tutuklandı! 25 Ocak

Müge Anlı canlı yayınına kızını bulmak için çıkan Kenan Danışman hakkında şok eden gerçekler ortaya çıktı. 12 Ekim'de kızı Selma'nın evden kaçtığını söyleyen Kenan Danışman, Müge Anlı canlı yayınına çıkıp yardım istemişti. Babasının alkol alıp kendisini dövdüğünü ve evden kovduğunu söyleyen Selma Danışman, teyzesinin yanına gittiğini ve geri dönmek istemediğini söylemişti. 25 Ocak günü Müge Anlı canlı yayında, Kenan Danışman'ın birden fazla suç sebebiyle 15 yıl 3 ay 21 günlük cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildiğini açıkladı. İşte 15 Ocak Müge Anlı son bölümde yaşanan kan donduran hikaye...
Müge Anlı canlı yayınına kızını aramak için çıkan Kenan Danışman cinayetten tutuklandı! 25 Ocak25 Ocak 2019, Cuma
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