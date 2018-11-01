Müge Anlı canlı yayında sürpriz tanıklar! Gürsel Selam'ın kaçırıldığı günün en yakın tanığı! 01 Kasım 2018, Perşembe

Müge Anlı'da bugün Gürsel Selam'ın kaçırıldığı gün ile ilgili ilginç gelişmeler yaşandı. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 21 yıl önce kaçırılan Gürsel Selam'ın kaçırıldığı gün orada olan ve o zamanlar 8-9 yaşlarında olan bir genç olanları anlattı. Müge Anlı canlı yayında duydukları karşısında şok yaşadı. Gürsel Selam'ın kaçırıldığı o gün olanları gören bir başka komşu da Müge Anlı canlı yayına bağlanıp çarpıcı iddialarda bulundu. İşte 1 Kasım Müge Anlı canlı yayında olanlar...