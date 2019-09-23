Müge Anlı'da son dakika gelişmesi... Atv ekranlarının büyük ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e bugün, Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Serap Çelikkunal oğlunu bulmak için katıldı. Çelikkunal oğlundan 20 Ağustos'tan beri haber alamadığını ifade ederken, genç kadının ortaya çıkan hayat hikayesi Müge Anlı ve izleyicileri şaşırttı. İşte Müge Anlı canlı yayınında, 14 yaşında evlendiğini ve 38 çocuk dünyaya getirdiğini söyleyen Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Serap Çelikkunal'ın filmlere konu olacak hayat hikayesi...
Müge Anlı canlı yayında şok oldu! Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan canlı yayında akılalmaz sözler: 38 çocuğum oldu...23.09.2019 12:07
- Müge Anlı canlı yayında şok oldu! Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan canlı yayında akılalmaz sözler: 38 çocuğum oldu...
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