Müge Anlı canlı yayında Palu ailesine benzeyen hikayedeki gerçekleri ifşa etti! (29 Mart) Müge Anlı son bölüm full izle 29.03.2019 17:29

Müge Anlı son bölümde son dakika gelişmeleri arka arkaya geldi. Silivri Savcılığınca Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ihbar kabul edildi ve sözde Mehdi önce gözaltına alındı ardından da tutuklandı. Müge Anlı, (29 Mart) son bölümde, şarlatan Nur Mehmet Pehlivan'ın sözde müritlerine gönderdiği mesajı ifşa etti! Müge Anlı son bölümde olanlar için (29 Mart) Müge Anlı son bölümü tek parça full izleyebilirsiniz...