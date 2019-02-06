Haberler Web TV Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı!

Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı!

06 Şubat 2019, Çarşamba

Müge Anlı son bölümde Kerem Öztekin, 16 yıldır görmediği annesi Hatice Gümüşsuyu'na kavuştu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dün, 20 yaşındaki Kerem Öztekin hiç görmediği annesi Hatice Gümüşsuyu’nu bulmak için Antalya’dan geldi. 6 Şubat Müge Anlı canlı yayınında ise anne - oğul ilk kez kucaklaştı. Hatice Hanım ve Kerem Bey'in kavuşma anı izleyicilere duygusal anlar yaşattı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları