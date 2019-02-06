Müge Anlı son bölümde Kerem Öztekin, 16 yıldır görmediği annesi Hatice Gümüşsuyu'na kavuştu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dün, 20 yaşındaki Kerem Öztekin hiç görmediği annesi Hatice Gümüşsuyu’nu bulmak için Antalya’dan geldi. 6 Şubat Müge Anlı canlı yayınında ise anne - oğul ilk kez kucaklaştı. Hatice Hanım ve Kerem Bey'in kavuşma anı izleyicilere duygusal anlar yaşattı.
Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı!06 Şubat 2019, Çarşamba
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