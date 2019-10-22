Müge Anlı canlı yayında cinayet gününü anlattı! İşte Gülümser Bulut cinayetinde Yunus Kahraman'ın ifadesi 22.10.2019 14:20

Müge Anlı'da son dakika Gülümser Bulut cinayetinin detayları canlı yayında ortaya çıktı. 16 Ağustos 2018 tarihinde öldürülen ve 2 gün sonra kızı ve akrabası tarafından evindeki çekyatın içinde naylonlanmış bir halde cesedi bulunan 67 yaşındaki Gülümser Bulut'un katili Yunus Kahraman mı? Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan detay herkesi şoke etti! İşte 22 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde son dakika Gülümser Bulut cinayeti gelişmesi!

Müge Anlı son bölümde Gülümser Bulut cinayetinin katil zanlısı olduğundan şüphelenilen Yunus Kahraman'ın olay gününü anlatan bilgi alma tutanağı ortaya çıktı. Müge Anlı, Gülümser Bulut cinayetinde baş şüpheli olan Yunus Kahraman'ın ifadesini canlı yayında okudu. İfadelerin yanısıra ortaya çıkan kamera kayıtlarında bir detay dikkat çekti. İşte Müge Anlı'da son dakika Gülümser Bulut cinayetinin detayları...

Müge Anlı'daki Gülümser Bulut cinayeti tüm Türkiye'yi derinden sarstı. 16 Asğustos 2018'de öldürülen ve 18 Ağustos'ta naylonlanmış bir şekilde çekyatın içinde cesedi bulunan Gülümser Bulut'u akrabası Yunus Kahraman mı öldürdü? Müge Anlı canlı yayında Yunus Kahraman'ın ifadesini paylaştı. Bir detay dikkat çekti.

Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili çelişkili ifadeler veren Yunus Kahraman, olay günü eşi Berna Kahraman ile birlikte evinden çıktığını ancak bir süre sonra eşinin yanından ayrıldığını belirtti. İlk verdiği ifadede Gülümser Bulut'u hiç görmediğini ve evini bilmediğini söyleyen Kahraman, sonraki ifadesinde eşinin yanından ayrıldıktan sonra Gülümser Bulut'un halılarını temizlenmesine yardımcı olmak için Bulut'un evine gittiğini belirtti. Yunus Kahraman'ın Gülümser Bulut cinayetinin işlendiği gün neler olduğunu anlattığı ifadeyi Müge Anlı canlı yayında okudu...