Müge Anlı canlı yayında Arif Karakollu oğlunu öldürdüğünü itiraf etti! 9 Nisan Müge Anlı son bölüm izle

Müge Anlı son bölümde şok gelişmeler yaşandı. Arif Karakollu canlı yayında 15 aydır kayıp dediği oğlu Engin Karakollu'yu öldürdüğünü itiraf etti. Arif Karalollu'nun eşi ve kızı canlı yayında sinir krizi geçirdi. Tek kurşunla oğlunu öldürdüğünü itiraf eden baba, Müge Anlı'ya tüm gerçeği anlatmak için çıktığını, kendisini korumak için öldürmek zorunda kaldığını ifade etti. Tüm gelişmeler için 9 Nisan Müge Anlı son bölüm izleyebilirsiniz.
Müge Anlı canlı yayında Arif Karakollu oğlunu öldürdüğünü itiraf etti! 9 Nisan Müge Anlı son bölüm izle09.04.2019 17:22
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