Müge Anlı canlı yayında aranan kayıp defineciler kimin definesini arıyordu? (27 Mart) Müge Anlı son bölüm full izle

Müge Anlı son bölümde kayıp defineciler hakkında son dakika gelişmelerini yaşandı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Silivri'de bir evin altında define olduğu düşüncesiyle 3 yıldır kazı yapan Enes Uçkan ve Cemal Gülgör hakkında akılalmaz gerçekler ortaya çıktı. İki arkadaş kendisini Mehdi olarak ilan eden Nur Ahmet Pehlivan yüzünden define ararken öldüler mi? (27 Mart) Müge Anlı son bölüm full izle...
Müge Anlı canlı yayında aranan kayıp defineciler kimin definesini arıyordu? (27 Mart) Müge Anlı son bölüm full izle27.03.2019 18:01
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