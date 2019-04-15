Müge Anlı canlı yayında aranan Dilek Şevik hakkında son dakika gelişmesi! 15 Nisan Müge Anlı son bölüm izle 15.04.2019 17:24

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri arka arkaya geliyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, 34 yaşındaki kayıp Dilek Şevik hakkında son dakika gelişmelerini aktardı. Diğer yandan Müge Anlı'da bugün, İsveç'ten gelen Tony Back'in şaşırtan hayat hikayesi konu oldu. Hepsi ve daha fazlası 15 Nisan Müge Anlı son bölümü full tek parça izleyebilirsiniz...