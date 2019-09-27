Müge Anlı, canlı yayında 7 bin kişiye ulaşacak mobil aşevlerinin müjdesini verdi 27.09.2019 13:45

İstanbul'da büyük paniğe neden olan 5.8 büyüklüğünde ki deprem sonrası Müge Anlı, canlı yayında Kızılay işbirliği ile yapılan Mobil Aşevlerinin müjdesini verdi. Aşevleri TIR'larla doğal afet neredeyse oraya gidecek ve halkın yiyecek ihtiyacını karşılayacak. Projeler faaliyete geçtikten sonra, 7 bin kişiye yemek dağıtımı yapılacak.

İstanbul'da dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem, yürekleri ağza getirdi. Bugün de Türkiye'nin bir numaralı gündemi olan depremle ilgili televizyonlar da konuyu programlarına taşıdı.

ATV'nin en çok izlenen sabah kuşağı programı Müge Anlı da konuklarıyla birlikte dün yaşanan depremle ilgili konuyu değerlendirdi. Anlı, deprem anında neler yapılması gerektiğini anlattı.

Müge Anlı, canlı yayında 7 bin kişiye ulaşacak mobil aşevlerinin müjdesini verdi



Depremle ilgili yeteri kadar önlem alınması gerektiğine vurgu yapan Müge Anlı, "Elimde iki tane dosya var" diyerek, sevindiren haberi duyurdu. Müge Anlı, toplanan bağışlarla yapılan aşevleri ve mobil aşevleri ile ilgili bilgi verdi.

Müge Anlı, canlı yayında 7 bin kişiye ulaşacak mobil aşevlerinin müjdesini verdi



5 mobil aşevi projesinde ise, aşevleri TIR'larla doğal afet neredeyse oraya gidecek ve halkın yiyecek ihtiyacını karşılayacak. Projeler faaliyete geçtikten sonra, 7 bin kişiye yemek dağıtımı yapılacak.