Müge Anlı 4 aylık Duman'ın haczedilmesine sessiz kalmadı! 8 Şubat Müge Anlı son bölüm izle 08.02.2019 14:53

Müge Anlı son bölümde farklı bir konu ele alındı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bugün küçük bir misafir geldi. Müge Anlı, Duman adındaki 4 aylık köpeğin haczedilmesine sessiz kalmadı ve 8 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında "Buraya hep derdi olanlar geliyor. Duman'ın da bir derdi var." diyerek bir köpeğin nasıl haczedilebileceği konusunu ekranlara taşıdı. Müge Anlı'da bugün neler olduğunu merak ediyorsanız 8 Şubat Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz...