Müge Anlı 3 Haziran son bölümünde neler oldu? 03.06.2019 12:57

Tüm Türkiye 7 Mayıs'ta kaybolan ve 22 gün sonra köye 1 kilometre uzaklıkta cesedi bulunan Ecrin Kurnaz'ı kimin öldürdüğünü merak ediyor. Ecrin Kurnaz olayındaki tüm son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor... Ailenin içindeki karmaşa, telefon geçmişinde ahlaka aykırı verilerin bulunduğu üvey amca Özkan Kurnaz kafaları karıştırıyor. Müge Anlı 3 Haziran canlı yayınına tüm şüpheleri üzerine çeken Özkan'ın eve dönmemesi damgasını vurdu. Ecrin Kurnaz'a ne oldu? Kim öldürdü? Ecrin Kurnaz hakkında son dakika gelişmeleri ve daha fazlı Müge Anlı'nın son bölümünde...