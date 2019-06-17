Mucize kurtuluş! Üçüncü kattan düşen çocuk...

Sakarya'da üçüncü kattan düşen 2 yaşındaki Suriyeli çocuk mucize eseri kurtuldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde apartmanın üçüncü katından düşen çocuk hastaneye kaldırıldı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, ailesiyle Yunusemre Mahallesi 4043 Sokak'ta yaşayan Suriyeli Rava el-Hızır (2), evlerinin balkonunda oynadığı sırada 3. kattan düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde küçük çocuğun yere düşmesi ve çevredeki kişinin onu kucaklaması yer alıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.