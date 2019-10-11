MSB'den tüyleri diken diken eden videolu paylaşım: 'Tek tek sorulacak bu hesaplar' 11.10.2019 17:15

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı 3. gününde Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Tek tek sorulacak bu hesaplar Aziz Şehitlerimiz için, Günahsız yavrulara kıydınız söyleyin ne için?" mesajını yazıp tüyleri diken diken eden bir video klip yayınladı. İşte izleyenlerin tüylerini diken diken edip duygulandıran o paylaşım...