Haberler Web TV MSB'den tüyleri diken diken eden videolu paylaşım: 'Tek tek sorulacak bu hesaplar'

MSB'den tüyleri diken diken eden videolu paylaşım: 'Tek tek sorulacak bu hesaplar'

11.10.2019 17:15

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı 3. gününde Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Tek tek sorulacak bu hesaplar Aziz Şehitlerimiz için, Günahsız yavrulara kıydınız söyleyin ne için?" mesajını yazıp tüyleri diken diken eden bir video klip yayınladı. İşte izleyenlerin tüylerini diken diken edip duygulandıran o paylaşım...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları