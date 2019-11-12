MSB'den son dakika açıklaması: Rusya ile 5. ortak devriye devam ediyor 12.11.2019 18:00

Son dakika haberi... MSB: Türk-Rus beşinci kara devriyesi provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimiz ve halkın güvenliğine hassasiyet gösterilerek devam ediyor.