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MSB'den şehitler için özel klip

29 Aralık 2018, Cumartesi

Milli Savunma Bakanlığınca, yeni yıl öncesinde, söz ve müziği ünlü sanatçı Kıraç'a ait olan "Vatan Marşı" eşliğinde, şehitlere ithaf edilen özel klip hazırlandı.


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