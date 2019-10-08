MSB'den operasyon açıklaması: Türk Silahlı Kuvvetleri mücadeleye hazır 08.10.2019 10:38

Milli Savunma Bakanlığı Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur/güvenliğine yönelik tehdit/tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve "Ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışıyla mücadeleye hazırdır" ifadesine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri mücadeleye hazır" ifadesine yer verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur/güvenliğine yönelik tehdit/tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve "Ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışıyla mücadeleye hazırdır"

Bakanlığın resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Bölgemizin istikrar ve huzuruna katkı sağlayarak Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için Güvenli Bölge/Barış koridoru kurulması zaruridir. TSK, sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır" denildi.