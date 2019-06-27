MSB'den, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2228’inci kuruluş yıl dönümüne özel video 27.06.2019 16:54

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından paylaştığı video ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2 bin 228'inci yaşını kutladı. Yerli ve milli silahlar ile tatbikat görüntülerinin yer aldığı videoda, "Türk Kara Kuvvetleri'mizin 2228’inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.