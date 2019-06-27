MSB'den, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2228’inci kuruluş yıl dönümüne özel video

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından paylaştığı video ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2 bin 228'inci yaşını kutladı. Yerli ve milli silahlar ile tatbikat görüntülerinin yer aldığı videoda, "Türk Kara Kuvvetleri'mizin 2228’inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından paylaştığı video ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2 bin 228'inci yaşını kutladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 2 bin 228'inci yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından video paylaştı. Yerli ve milli silahlar ile tatbikat görüntülerinin yer aldığı videoda, şu ifadelere yer verildi:
"Şanlı tarihimizin şahidi, nice zaferlerimizin mimarı, her zaman asil milletimizin emrinde ve görevinin başında olan Türk Kara Kuvvetleri'mizin 2228'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."
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