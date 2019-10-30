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MSB'den İrfan Can Kahveci'ye destek paylaşımı! "Mehmetçik'ten sana selam olsun!"

30.10.2019 18:16

Asker selamı verdiği gerekçesiyle UEFA'nın hakkında soruşturma başlattığı, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'ye Milli Savunma Bakanlığı'ndan destek geldi. "İrfan Can Kahveci kardeşimiz; Her şutun gol olsun, Mehmetçik’ten sana selam olsun!" denildi ve bir video paylaşıldı.


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