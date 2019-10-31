MSB'den Barış Pınarı Harekatı ve "Dini Azınlıklar" açıklaması: Bizim için onur meselesidir

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Heraketı kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tüm etnik ve dini azınlıkların malları ve canlarının korunması Türkiye için onur meselesidir." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Heraketı kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tüm etnik ve dini azınlıkların malları ve canlarının korunması Türkiye için onur meselesidir." ifadelerine yer verildi.
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