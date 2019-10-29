MSB'den "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" klibi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırlanan klip sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Bir dakika 34 saniyelik klip, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilerek paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırlanan klip sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
MSB'nin sosyal medya hesaplarından "Başta Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere Cumhuriyet'i armağan eden kurtuluş mücadelesi kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun." başlığıyla yayınlanan bir dakika 34 saniyelik klip, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilerek paylaşıldı.
Birlik ve beraberliğin öneminin vurgulandığı klipte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadele dönemindeki askerler ile bugünkü kara, deniz ve hava kuvvetlerine bağlı unsurlarının zorlu şartlarda gerçekleştirdiği tatbikat ve operasyonların görüntülerine yer veriliyor.
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