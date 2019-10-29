MSB'den "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" klibi 29.10.2019 13:15

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırlanan klip sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Bir dakika 34 saniyelik klip, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilerek paylaşıldı.