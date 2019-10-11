MSB son rakamı açıkladı! İşte Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 11.10.2019 08:06

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 277 olduğunu açıkladı. Tel Abyad ve Resulayn'da toplam 11 köy terörden arındırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda gece boyunca icra edilen harekatlar neticesi 49 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

227 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca icra edilen harekâtlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277 oldu." ifadeleri kullanıldı.

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