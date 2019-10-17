MSB paylaştı! Teslim olan PKK/YPG'li terörist itiraf etti: Ailemi öldüreceklerdi... 17.10.2019 19:46

Fırat'ın doğusunda PKK/PYD-YPG terör örgütünce kandırılarak örgüte katılan ve zorla eline silah verilen gençler Türk askerine sığındı. 'Barış Pınarı' harekatında teslim olan PKK/YPG'li terörist her şeyi itiraf etti. Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan teröristin sorgusunda çekilen videoyu, “PKK/YPG’nin zorla savaştırdığı gençler örgütün acımasız yüzünü anlatmaya devam ediyor” ifadeleriyle paylaştı.

Fırat'ın doğusunda PKK/PYD-YPG terör örgütünce kandırılarak örgüte katılan ve zorla eline silah verilen gençler Türk askerine sığındı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "PKK/YPG'nin zorla savaştırdığı gençler örgütün acımasız yüzünü anlatmaya devam ediyor" ifadeleri kullanılarak Türk askerine teslim olan bir gencin görüntüsüne yer verildi.

İsmi açıklanmayan genç ifadesinde şunları anlattı:

"Zorla bana silah verdiler. Ben silah kullanmayı bilmiyordum. Bana dediler ki savaşacaksın, Türk devletini vuracaksın. Ben onlara katılmak zorundaydım, çünkü ailemi, kardeşlerimi keseceklerdi, öldüreceklerdi. Türkiye devleti harekatı başlattığı vakit silahı bırakıp teslim oldum. Siz orada savaşanlar, gelip teslim olun. Kimse bize bir şey yapmıyor, emin ellerdeyiz. Türkiye devletinden özür diliyorum, çok üzgünüm, benim elimde olmadan zorla beni alıp savaştırdılar."