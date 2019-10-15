MSB o görüntüleri paylaştı! Rasulayn ve Tel Abyad’da arama tarama çalışmaları devam ediyor

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı tüm kararlılığıyla sürüyor. Terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad’da gerçekleştirilen arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor.
MSB o görüntüleri paylaştı! Rasulayn ve Tel Abyad’da arama tarama çalışmaları devam ediyor15.10.2019 22:01
- Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde arama-tarama faaliyetleri devam ediyor
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