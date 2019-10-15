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MSB o görüntüleri paylaştı! Rasulayn ve Tel Abyad’da arama tarama çalışmaları devam ediyor

15.10.2019 22:01

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı tüm kararlılığıyla sürüyor. Terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad’da gerçekleştirilen arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor.


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