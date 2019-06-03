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MSB duyurdu: Milli ATAK taarruz helikopterlerimiz hedefleri böyle vurdu

03.06.2019 19:08

Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe Harekatı'ndan görüntüler yayınladı. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Milli ATAK taarruz helikopterlerimiz Hakurk bölgesinde icra edilen Pençe Harekâtı’nda, tespit edilen hedefleri başarıyla etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.


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