MSB duyurdu: EYP tuzakları SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK/YPG’nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığının tespit edildiği bildirildi.
SAS TİMLERİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ!
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." denildi..
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