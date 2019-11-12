Haberler Web TV MSB duyurdu: EYP tuzakları SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: EYP tuzakları SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi

12.11.2019 09:15

Terör örgütü PKK/YPG’nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığı tarafından, terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığının tespit edildiği bildirildi.

SAS TİMLERİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ!
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." denildi..
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları