MSB duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550 oldu! 14.10.2019 10:45

Milli Savunma Bakanlığı Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG'ye karşı başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 550'ye yükseldiğini duyurdu

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı beşinci günü geride bıraktı. Harekat altıncı gününde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 550 olduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 550 oldu."