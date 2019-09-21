MSB duyurdu: ADVENT ile ilk atışlar başarıyla gerçekleştirildi 21.09.2019 18:38

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Havelsan mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi 'ADVENT' ile ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.