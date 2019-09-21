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MSB duyurdu: ADVENT ile ilk atışlar başarıyla gerçekleştirildi

21.09.2019 18:38

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Havelsan mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi 'ADVENT' ile ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.


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